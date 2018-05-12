كلية التربية بجامعة سرت تقيم مسابقة علمية فنية للابداع .





سرت 12مايو2018 (وال)- اقامت كلية التربية بجامعة سرت احتفالية علمية

فنية ايدانا بانطلاق المرحلة التانية لمسابقة "المعيد قفزة إلى الابداع"

والتي تقيمها الكلية بالتعاون مع ادارة الدراسات العليا بالجامعة وتستهدف

22 معيدا ومعيدة من مختلف الكليات .

وحضر الاحتفالية التي أقيمت الخميس بمدرج الكلية رئيس الجامعة ووكيلها

للشؤن العلمية ومديرادارة الدراسات العليا بالجامعة وعدد من عمداء

الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلبة وطالبات كلية التربية .

وقدمت خلال الاحتفالية العديد من العروض الفنية والاعمال الغنائية التي

تتحدث عن الابداع وقيمته في الحياة العلمية والعملية والتشجيع عليه ، كما

تم عرض شريط مرئي من قبل عميد كلية التربية يوضح آلية التسابق بهذه

المسابقة العلمية والفنية وشروطها واهدافها ومراحلها .

( وال - سرت)