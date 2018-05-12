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" مدير مركز أمراض السكر" : يؤكد على أهمية

"استحداث" مجلس علمي لعلاج السكر على مستوى ليبيا .



طرابلس 12 مايو 2018 ( وال ) - أكد مدير المركز الوطني لأمراض السكر

والغدد الصماء " محمد الزليتني" على أهمية استحداث " مجلس علمي أو لجنة

علمية عليا تمثل أخصائيي واستشاريي علاج السكر وجميع الفئات الأخرى

العاملة بالمراكز المتخصصة بعلاج السكر على مستوى ليبيا.

وقال "الزليتني" في مداخلة له خلال ملتقى مدراء المراكز التخصصية لعلاج

السكر والغدد الصماء والذي حضر وزير الصحة المفوض السيد "عمر بشير

الطاهر" جانباً منه ؛ إن " استحداث المجلس سيساهم كثيراً في وضع إحصائيات

دقيقة للمرضى ؛ كما سيساعد على إجراء البحوث والدراسات الخاصة بمرض

السكر".

هذا وقد ناقش الحاضرون في الملتقى المنعقد الأربعاء بمدينة طرابلس

"تذبذب" الإمداد الطبي من أدوية السكر؛ إلى جانب توحيد بطاقات المرضى

المترددين على المراكز التخصصية على مستوى الدولة الليبية ، إضافةً إلى

تأكيدهم على ضرورة عمل مراكز علاج السكر من خلال منظومة إلكترونية موحدة

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( وال )