للموقع .

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رئيس وطلبة قسم السياحة والاثار بكلية الاداب مصراته يؤدون زيارة للمواقع

الاثرية والسياحية بمدينة صبراته وبعض مدن جبل نفوسه .





صبراته 12 مايو 2018 ( وال ) - قام رئيس قسم السياحة والاثار بكلية

الاداب مصراته أ " الصادق سوالم " رفقة طلبة القسم بزيارة مدينة صبراته

ضمن رحلة علمية تستهدف المواقع الاثرية والسياحية بالمدينة وبعض مدن جبل

نفوسه .

واستمعوا خلال هذه الزيارة إلى شروح وافية من قبل المرشد السياحي "

الباشا منصور "حول تاريخ ومكونات مدينة صبراته الاثرية ودورها الاقتصادي

عبر التاريخ .

وأعرب رئيس وطلبة قسم السياحة والاثار بكلية الاداب مصراته عن شكرهم

وتقديرهم وامتنانهم العميق لحسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما

من قبل موظفى مكتب السياحة صبراته والمسؤولين بمركب تليل السياحي .



( وال - صبراته )