امريكا تعلن استعدادها لمساعدة كوريا الشمالية اقتصاديا اذا وافقت على نزع سلاحها النووي "بسرعة" .







واشنطن 12 مايو 2018 (وال)- أعلن وزير الخارجية الاميركي" مايك بومبيو"

الجمعة ان امريكا مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية على اعادة بناء اقتصادها

اذا وافقت على التخلي "سريعا" عن ترسانتها النووية.

وقال بومبيو "اذا اتخذت كوريا الشمالية اجراءات جريئة بالتخلي سريعا عن

السلاح النووي، فإن الولايات المتحدة على استعداد للعمل معها من اجل

تحقيق ازدهار على قدم المساواة مع اصدقائنا الكوريين الجنوبيين".

وجاءت تصريحات بومبيو بعد محادثات اجراها مع نظيرته الكورية الجنوبية

كانغ كيونغ وا تحضيرا للقمة التاريخية التي ستُعقد في 12 يونيو بين

الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

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