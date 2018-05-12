بدء عملية الاقتراع العام للانتخابات التشريعية في العراق.





بغداد 12 مابو 2018 (وال) - بدأت،اليوم السبت، في بغداد وجميع المحافظات

العراقية عملية الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2018.

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة من صباح اليوم

لاستقبال الناخبين، حيث يبلغ العدد الإجمالي للمواطنين الذين يسمح لهم

بالتصويت في الاقتراع العام اكثر من 24 ملون مواطن، بحسب ما اكدته

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ويتنافسُ في الانتخابات التشريعية مئةٌ وأربعةٌ وسبعون ائتلافاً وتحالفاً

وحزباً من خلالِ ستةِ آلافٍ وتسعِمئةٍ وتسعين مرشحاً للفوز بثلاثِمئةٍ

وتسعةٍ وعشرين مقعداً.

وأعلنتْ وزارةُ الداخلية خُطةً أمنيةً استباقية لحمايةِ الناخبين

ومراكزِ الاقتراع. وصباحَ اليوم بدأَ تطبيقُ حظرِ تَجْوالِ السيارات في

العاصمة بغداد وعددٍ من المحافظات.

وجرى خلالَ اليومين الماضيين الاقتراعُ الخاص للقوات المسلحة والمغتربين

في إحدى وعشرين دولة. وشَهِدتْ مراكزُ التصويت إقبالاً كثيفاً، حيثُ

بلغتْ نسبةُ المشاركة ثمانيةً وسبعين بالمئة.

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