استقالة رئيس فريق التفتيش في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.





فيينا 12 مايو2018 (وال) - قدم رئيس فريق التفتيش في الوكالة الدولية

للطاقة الذرية تيرو فارجورانتا استقالته، أمس الجمعة، وفق ما ذكرته

الانباء الفرنسية" نقلا عن متحدث باسم الوكالة.

ولم يتم إعطاء أي سبب لاستقالة " تيرو فارجورانتا" المفاجئة بعد أيام من

انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق بين إيران والقوى العظمى

بشأن برنامجها النووي. وتقوم الوكالة بعمليات تفتيش في إيران للتحقق من

الالتزام بشروط الاتفاق.

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