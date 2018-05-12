استقالة رئيس فريق التفتيش في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.السبت ، 12-05-2018 - 09:29:00



فيينا 12 مايو2018 (وال) - قدم رئيس فريق التفتيش في الوكالة الدولية
للطاقة الذرية تيرو فارجورانتا استقالته، أمس الجمعة، وفق ما ذكرته
الانباء الفرنسية" نقلا عن متحدث باسم الوكالة.
ولم يتم إعطاء أي سبب لاستقالة " تيرو فارجورانتا" المفاجئة بعد أيام من
انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق بين إيران والقوى العظمى
بشأن برنامجها النووي. وتقوم الوكالة بعمليات تفتيش في إيران للتحقق من
الالتزام بشروط الاتفاق.
...( وال) ...

الأكثر قراءة في وال

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .
انعقاد المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء .
جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا