هيئة الطاقة العربية: الاستخدام السلمي للطاقة النووية أصبح حتمياً .





تونس 12 مايو 2018 (وال)- قالت "الهيئة العربية للطاقة الذرية" إن

الاستخدام السلمي للطاقة النووية أصبح حتمياً داعية الدول العربية إلى

التوسع في الاستثمار بهذا القطاع .

وقال "سالم حامدي" المدير العام للهيئة في تصريحات على هامش افتتاح

المؤتمر العام الـ 30 للهيئة بالعاصمة تونس إن الاستخدام السلمي للطاقة

الذرية أصبح أمراً حتمياً في عدة مجالات مثل الصحة والصناعة والزراعة.

وطالب صناع القرار بالدول العربية بإدراك أهمية الطاقة الذرية ودورها

المحوري في التنمية الاقتصادية الشاملة والاستثمار في إنشاء مفاعلات

نووية للاستعمال السلمي مثل الكهرباء وتحلية مياه البحر.

وشدّد الحامدي على أنه على الرغم من الفوائد الكبيرة للطاقة الذرية فإن

ذلك لا يمكن حجب مخاطر الحوادث الإشعاعية أو النووية المحتملة التي يجب

الاستعداد والتصدي لها في حال حدوثها.

وأوضح أنه لا بد من التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والتجارب بين

الدول العربية في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية وفي مجال إنشاء شبكات

الرصد الإشعاعي البيئي.

وأضاف أن الهيئة تعكف على إصدار نموذج لخطة طوارئ نووية وإشعاعية

وتعميمها على الدول العربية.

من جانبه قال "مختار الحامدي" المدير العام للمركز التونسي للعلوم

والتكنولوجيا النووية "حكومي" إن بلاده لن تستثمر في إنشاء مفاعلات نووية

لإنتاج الكهرباء على المدى القريب ولن يكون ذلك قبل سنة 2040 على الأقل.

وأرجع السبب إلى الطلب "المحدود" على الطاقة في تونس والذي يمكن تلبيته

بالإمكانيات الحالية إلى جانب أن الدولة تعطي الأولوية حالياً لتوفير

الطاقة عبر استغلال الطاقات المتجددة "طاقة الشمس، الرياح".

كما أشار إلى صعوبة توفير التمويل الضخم الذي يتطلبه إنشاء المفاعلات

النووية لإنتاج الطاقة.

والهيئة العربية للطاقة الذرية منظمة علمية عربية تعمل في نطاق جامعة

الدول العربية وتعنى بالعلوم النووية وتطبيقاتها في المجال السلمي كما

تسعى إلى تطوير العمل العلمي العربي المشترك ومواكبة التقدم العلمي

والتقني العالمي في هذا المجال.

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الهيئة التي تأسست سنة 1989 أربعة عشر دولة.