الأحوال الجوية المتوقعة
على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.
الجمعة ، 11- 05- 2018 - 12:27:00
طرابلس 11 مايو 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على
ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقاً
للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
** ملخص عام : تبقى درجات الحرارة معتدلة على مناطق الشمال ومرتفعة
على مناطق الجنوب خاصة الجنوب الشرقي مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار
على مناطق الشمال الشرقى .
* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :
السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر ، والرياح شمالية
إلى شمالية شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة ، ودرجـات الحـرارة القصوى
تتـراوح مـا بين (23-27) درجة مئوية على المناطق الساحلية ومابين (28-30)
درجة على الدواخل وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين .
* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا ، والرياح شمالية الى
شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا بعد الظهر مثيرة للاتربة والغبار
، ودرجـات الحـرارة القصوى تتراوح مـــابين(23-27) درجة مئوية على الساحل
ولا تتجاوز (34) درجة على جالو والجغبوب .
* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :
السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال بسيط لسقوط
امطار خفيفة يوم الغد على مناطق متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية
أحيانا ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة ،
ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (31 - 36) درجة مئوية تتحول الرياح
يوم الغد الى جنوبية شرقية فجنوبية غربية على اقصى مناطق الجنوب منع
ارتفاع فى درجات الحرارة .
* الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية أحيانا ، والرياح شمالية إلى
شمالية شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة نشطة أحيانا بعد الظهر مثيرة
للاتربة والرمال مما قد تسبب فى هبوط الرؤية الأفقية ودرجـات الحـرارة
القصـــوى تتراوح مـا بين ( 37 - 42 ) درجة مئوية وتسجل انخفاض ملحوظ يوم
الغد .
( وال )