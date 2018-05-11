الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 11 مايو 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : تبقى درجات الحرارة معتدلة على مناطق الشمال ومرتفعة

على مناطق الجنوب خاصة الجنوب الشرقي مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

على مناطق الشمال الشرقى .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر ، والرياح شمالية

إلى شمالية شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة ، ودرجـات الحـرارة القصوى

تتـراوح مـا بين (23-27) درجة مئوية على المناطق الساحلية ومابين (28-30)

درجة على الدواخل وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا ، والرياح شمالية الى

شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا بعد الظهر مثيرة للاتربة والغبار

، ودرجـات الحـرارة القصوى تتراوح مـــابين(23-27) درجة مئوية على الساحل

ولا تتجاوز (34) درجة على جالو والجغبوب .



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال بسيط لسقوط

امطار خفيفة يوم الغد على مناطق متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية

أحيانا ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة ،

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (31 - 36) درجة مئوية تتحول الرياح

يوم الغد الى جنوبية شرقية فجنوبية غربية على اقصى مناطق الجنوب منع

ارتفاع فى درجات الحرارة .



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى ظهور سحب عالية أحيانا ، والرياح شمالية إلى

شمالية شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة نشطة أحيانا بعد الظهر مثيرة

للاتربة والرمال مما قد تسبب فى هبوط الرؤية الأفقية ودرجـات الحـرارة

القصـــوى تتراوح مـا بين ( 37 - 42 ) درجة مئوية وتسجل انخفاض ملحوظ يوم

الغد .

( وال )