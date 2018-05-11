نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 11 مايو 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة

على ساحل ليبيا اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماء قليلة السحب ، والريح شرش الى براني سرعتها مابين

(05-15)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر، والبحر هادى

الى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (18-19) درجة مئوية

، والرؤيـة جيدة.



* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا ، والريح شرش سرعتها مابين

(05-20)عقدة قد تصل هذا اليوم الى (25) عقدة على الساحل الممتد من درنة

الى طبرق ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر، والبحر خفيف

الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (19-18)

درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة.

(وال)