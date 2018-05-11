تمكين المرأة بين الثقافة والعمل .







طرابلس 11 مايو 2018 ( وال ) - عقدت مديرة مكتب تمكين المرأة بالهيأة

العامة للثقافة السيدة " مها صقر " اجتماعا تشاوريا مع فريق تمكين المرأة

بوزارة العمل والتأهيل برئاسة السيدة " خيرية الحبيب " ، وذلك بديوان

وزارة العمل والتـأهيل .

وتناول الإجتماع استعراض ومناقشة سير العمل بالمكتبين كما جرى التباحث

حول إقامة تشابك وتعاون مستمر بين المكتبين في العديد من البرامج

والمشاريع والمناشط التي تدعم نجاح عمل الفريقين في تمكين المرأة .. كما

تم التفاهم على إمكانية التواصل مع جميع مكاتب تمكين المرأة المستحدثة في

بعض الوزارات والمؤسسات والتي سيتم استحداثها في المستقبل .

وعلى هامش هذا الإجتماع قدمت السيدة " إكرام باش إمام " مستشار وزير

العمل والتأهيل في مداخلتها العديد من النصائح والإرشادات والدعم وسير

خطة العمل لمكاتب تمكين المرأة في أداء الدور المنوط بهذه المهمة .

يذكر أن مكتب تمكين المرأة بالهيأة العامة للثقافة يسعى من خلال نشاطه

إلى تفعيل المكتب مع كل المراكز والمكاتب الثقافية بكل المدن الليبية

والتي ستكون مستهدفة في الأيام والشهور القادمة .

( وال )