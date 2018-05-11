وظائف شاغرة للشباب
الليبي بمنظمة " اليونسكو" .
الجمعة ، 11- 05- 2018 - 12:22:00
طرابلس 11 مايو 2018 ( وال ) - أعلنت اللجنة الوطنية الليبية
للتربية والثقافة والعلوم ،عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة لدى منظمة
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو"، وذلك في إطار
برنامج الشباب المهنيين لعام 2018م.
وأوضحت اللجنة ان الغرض من البرنامج هو تعزيز التمثيل الجغرافي
بأمانة " اليونسكو" ، وتأكيد مبدأ المساواة بين الجنسين على المستوى
المهني الدولي وإثراء وتنويع أسرة " اليونسكو" .
ودعت اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم ، الشباب
الراغبين في التقدم لشغل الوظائف ، تقديم طلباتهم حسب التفاصيل التالية:
الشروط المطلوبة:
1-أن يكون المتقدم ليبي الجنسية.
2-ألا يزيد عمر المتقدم عن 32 سنة (مواليد سنة 1986 وما بعدها).
3-أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4-أن يكون حاملاً لشهادة جامعية أو عليا في إحدى المجالات التالية: (علوم
التربية-العلوم الأساسية والطبيعية -التراث الثقافي-العلوم الإنسانية
والاجتماعية-الاتصالات-العلوم السياسية والعلاقات
الدولية-الاقتصاد-التعاون الدولي-القانون العام والدولي-إدارة
أعمال-المحاسبة والمالية-علوم الحاسوب-تقنية المعلومات-إدارة المعرفة.
5-إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
6-أن تكون للمتقدم خبرة مهنية في مجال تخصصه.
آليات الترشح:
• أن تُرسل الطلبات مرفقة بالسير الذاتية والمستندات الداعمة لها على
البريد الإلكتروني الخاصة باللجنة الوطنية وهو ib.unesco.jobs@gmail.com
أو صندوق البريد 1091 طرابلس.
• آخر موعد لقبول الطلبات 30/6/2018م.
• تتولى لجنة متخصصة المفاضلة بين المتقدمين وفقًا للسير الذاتية
والمستندات الداعمة لها وشروط القبول لاختيار عدد 15 مترشح عن الدولة
الليبية.
• إحالة أسماء المرشحين للمنظمة مرفقة بالسير الذاتية للمنافسة على
الوظائف مع مرشحي دول أخرى وفقًا لمعايير المنظمة مع الأخذ في الاعتبار
التنوع والالتزام بالمبادئ العامة لليونسكو.
وللمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية: 0213620606
( وال )