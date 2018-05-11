18 قتيلا إثر عواصف رعدية وحوادث مرتبطة بالأمطار شمالي الهند .





نيو دلهي 11 مايو 2018 (وال)- اعلن مسؤولون في الهند اليوم الجمعة ان عدد

قتلى العواصف الرعدية والحوادث المرتبطة بسقوط الأمطار في ولاية أوتار

براديش شمالي الهند ارتفع إلى 18 شخصا.

وقال مسؤول حكومي محلي "حتى مساء أمس كان عدد القتلى 16 شخصا ولكن مع

الإبلاغ عن قتيلين آخرين من أيتاواه وأغرا ارتفعت الحصيلة إلى 18 قتيلا".وذكرت إذاعة "عموم الهند" التي تديرها الدولة أن نائب رئيس وزراء الولاية

"دينيش شارما" زار المناطق المتأثرة في أغرا وفيروزاباد وماثورا وأليغاره

لتقييم الوضع وتوزيع المساعدات المالية للضحايا .

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية بالهند تحذيرا من هبوب عاصفة رعدية مصحوبة

بالزوابع والبرد على أجزاء كبيرة من الولايات الشمالية والشرقية.

وقال مسؤولون إن العواصف الرعدية تسببت أيضا في نفوق 37 رأسا من الماشية

واقتلاع أشجار وأعمدة نقل كهرباء في المناطق.

ويذكر انه في الأسبوع الماضي قُتل ما لا يقل عن 124 شخصا وأصيب أكثر من

300 آخرين في خمس ولايات بسبب عواصف ترابية ورعدية وصواعق برقية.