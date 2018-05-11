إندونيسيا تجلي سكانا وتغلق مطارا بعد ثوران بركان في جاوة .





جاكرتا 11 مايو 2018 (وال)- أمرت السلطات الإندونيسية اليوم الجمعة

الأشخاص الذين يعيشون قرب بركان في جاوة أن يتركوا منازلهم وأغلقت مدينة

كبرى مطارها بعد أن بدأت قمة البركان على ارتفاع 5500 متر تنفث بخارا

ورمادا بركانيا.

وبركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة المكتظة بالسكان هو واحد من أنشط

البراكين في البلاد وتسببت سلسلة من الثورات في 2010 في مقتل أكثر من 350

شخصا.

وقال "سوتوبو بورو نجروهو" المتحدث باسم وكالة مواجهة الكوارث إن الوكالة

طلبت من السكان الذين يعيشون على مسافة خمسة كيلومترات من البركان

الانتقال إلى ملاجئ وأن 120 كانوا يتسلقون الجبل انتقلوا إلى مكان آمن.

وذكرت وكالة الطيران الحكومية "إير ناف" في بيان إن المطار في مدينة

يوجياكارتا أقرب مدينة كبيرة للبركان أغلق بسبب خطر الرماد البركاني .