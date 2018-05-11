توقيف 150 جنديا جديدا لصلتهم بالانقلاب الفاشل في تركيا.





انقره 11 مايو 2018 (وال)- اعتقلت الشرطة التركية اليوم الجمعة 150

جنديا تشتبه بارتباطهم بشبكة الداعية فتح الله غولن الذي تحمله مسؤولية

الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 .

واعلنت وكالة انباء الاناضول التركية الرسمية ان نيابة اسطنبول اصدرت

بالإجمال مذكرات توقيف بحق 300 عسكري منهم 211 جنديا في الخدمة في اطار

تحقيق حول خلايا غولن في الجيش .

واوضحت الوكالة ان شرطة اسطنبول اعتقلت اليوم الجمعة 150 من الجنود

المعنيين بمذكرات التوقيف.

ويشار الى انه منذ وقوع الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 تم اعتُقال اكثر

من 50 الف شخص واقالة اكثر من 140 الفا من وظائفهم في انحاء تركيا حيث

كان من بين الموقوفين حوالى 7500 عسكري كما تفيد ارقام وزارة العدل

التركية كما تمت اقالة اكثر من 7500 جندي تركي وكان سلاح الجو الأكثر

تأثرا بعمليات التطهير هذه لاعتبار السلطات ان عددا كبيرا من منفذي

الانقلاب كانوا من صفوفه .

وبالاضافة الى الانصار المفترضين للداعية فتح الله غولن شملت عمليات

التطهير ايضا معارضين سياسيين للرئيس رجب طيب اردوغان ووسائل اعلام

تنتقده وناشطين على صعيد حقوق الانسان.

ويذكر ان غولن الحليف السابق لأردوغان والمقيم في الولايات المتحدة ينفي

اي تورط في محاولة الانقلاب .