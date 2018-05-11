المجلس الرئاسي يعتمد الترتيبات المالية للعم 2018 .

طرابلس 11 مايو 2018 (وال)- اعتمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس الترتيبات المالية للعام المالي 2018 بعد سلسلة من المشاورات اجراها رئيس المجلس السيد فائز السراج ونائبه السيد فتحي المجبري على مدار الاسابيع الماضية مع كل من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية.

واعلن السيد فتحي المجبري تفاصيل هذه الترتيبات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، حيث بلغت قيمتها الاجمالية (42,511,430,000)، "اثنين وأربعين مليارا وخمسمائة وأحد عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثين ألف دينار ليبـي)، خصص منها لبند المرتبات (24,500,000,000)، (أربعة وعشرون مليارا وخمسمئة مليون"دينار ليبي بينما شكلت النفقات التسييرية (6,700,000,000) "ستة مليار وسبعمائة مليون "دينار ليبي أما الباب الثالث الخاص بمشروعات التنمية فقد خصص له مبلغ بقيمة (4,700,000,000) "اربعة مليار وسبعمائة مليون" دينار ليبي، بالإضافة إلى نفقات الدعم بقيمة (6,500,000,000) "ستة مليار وخمسمائة مليون" دينار ليبي.

و تم تغطية هذه المصروفات من خلال الموارد النفطية بقيمة (27) مليار، وقرض بقيمة ( 10) مليار دينار ليبي من قبل مصرف ليبيا المركزي ممول من خلال سندات الخزانة أما باقي المبلغ تم تغطيته من خلال الإيرادات المختلفة بقيمة ( 2 ) مليار دينار.

وقال السيد "المجبري" أن هنالك فرقا بين الترتيبات المالية للعام الماضي والعام الجاري متمثلة في تخفيض نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية نحو 28% في العام المنصرم 2017 إلى 23% في العام الجاري 2018، مؤكداً على أن الجزء الأكبر من حجم الإنفاق من إيرادات النفط استخدمت في تغطية المرتبات.

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