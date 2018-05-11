السراج يستقبل وفد من بلدية مسلاته .

طرابلس 11 مايو 2018 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج الخميس وفداً من بلدية مسلاته ضم عضو مجلس النواب عن المدينة السيد عدنان فوزي الشعاب وعميد وأعضاء البلدية.

وجدد الوفد في مستهل اللقاء دعم بلدية مسلاته لحكومة الوفاق الوطني ومساندة جهودها الرامية إلى توحيد الصف ولم شمل الليبيين وتخفيف المعاناة على كاهل المواطن في كافة ربوع ليبيا.

ورحب السيد الرئيس بالوفد مؤكداً حرصه على تذليل كافة المصاعب التي تواجه المجالس البلدية في أداء اعمالها ، والعمل على توسيع صلاحياتها تفعيلا لنهج اللامركزية االذي تسعى الحكومة لترسيخه.

واستمع السيد الرئيس لما عرضه اعضاء الوفد من مطالب في مجالات التعليم والصحة تشمل إمكانية انشاء جامعة بالبلدية وتزويد مستشفى المدينة بالكوادر والمعدات وانشاء مركز لعلاج مرضى السكري ومركز آخر للعلاج الطبيعي اضافة لتفعيل مشروع الطاقات المتجددة المقترح تنفيذه في المدينة والذي سيكون باكورة مشاريع الطاقات المتجددة في ليبيا .

وقد اصدر السيد الرئيس تعليماته الفورية للجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ عدد من المطالب وتم الاتفاق على تقديم مذكرات تفصيلية لمشاريع اخرى .

وفي ختام اللقاء اثنى السيد الرئيس على اهتمام مدينة مسلاته بتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه مؤكداً على ضرورة الاهتمام بمن تحصل على التراتيب الأولى في المسابقات المحلية والدولية ، والعمل على إقامة حفل تكريم لهم، واعلن السيد الرئيس عن تخصيص مبلغ مالي لإقامة مسابقة لحفظ وتجويد القرآن الكريم على مستوى مناطق ليبيا بمدينة مسلاته.



