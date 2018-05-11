القاهرة 11 مايو 2018 (وال)- أعلن الجيش المصري بالتعاون مع أجهزة الشرطة مصرع 21 عنصراً شديد الخطورة والقبض علي 238 إرهابيا ومطلوباً جنائياً ومشتبهاً فيهم ضمن العملية الشاملة التي تشنها السلطات المصرية في "سيناء وأضاف الجيش في بيانه الـ21 الذي أصدره يوم امس الخميس أنه تم تدمير أكثر

من 390 وكراً ومخزناً تابعاً للعناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء خلال

الأيام الماضية وتدمير 21 عبوة ناسفة علي محاور التحرك المختلفة ، كما

أعلن الجيش عن إكتشاف وتدمير 15 خندق مواصلات مجهز هندسياً بطول 150مترا

و300 متر متفرع إلى خنادق فرعيه عثر بداخلها على كميات من الأسلحة

النارية وأجهزة الاتصال اللاسلكية والوقود والملابس العسكرية ومود

الإعاشة وإطارات السيارات والبطاريات وكاميرا تصوير وكميات من المواد

المخدرة والكتب التي تدعو إلى الفكر التكفيري بشمال ووسط سيناء .

واستمرارا لتلبية المطالب والاحتياجات التموينية تواصل القوات المسلحة

طرح وتوزيع كميات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لضمان إمداد

المواطنين من أهالي شمال ووسط سيناء بكافة الاحتياجات المعيشية.