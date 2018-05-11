الطائرة الشبح الصينية جي-20 تقوم بأول تدريباتها القتالية .





بكين 11 مايو 2018 (وال)- قال "شن جين كه" المتحدث باسم القوات

الجوية الصينية إن المقاتلة الصينية الشبح جي-20 بدأت تدريباتها

القتالية الأولى فوق المحيط.

وأضاف شن أن "المقاتلات ستساعد القوات الجوية بشكل أفضل على الوفاء

بواجبها المقدس المتمثل في الحفاظ على سيادة الصين وأمنها ووحدة

أراضيها".

وتعد جي-20 من الجيل الرابع للطائرات المقاتلة متوسطة وطويلة المدى في

الصين وتم إدخالها للخدمة القتالية بالقوات الجوية في وقت سابق من هذا

العام .

وتابع شن أنه منذ أن اشتركت الطائرة جي-20 في تدريب على القتال الجوي مع

طائرات جي-16 و جي-10سي وغيرها من الطائرات المقاتلة تعززت القوة

القتالية للقوات الجوية.

وفي السنوات الأخيرة قامت القوات الجوية بتطوير سلسلة من المعدات

العسكرية الجديدة ذات التقنية العالية في إطار إستراتيجية التأكيد على كل

أنواع الحروب الجوية والسمائية والهجوم والدفاع .