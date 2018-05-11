وزير الصحة يتفقد مركز الماية ومستشفى الزهراء .

الزهراء 11 مايو 2018 (وال)-قام وزير الصحة المفوض عمر بشير الطاهر الخميس بزيارة تفقدية الى المركز الصحي الماية ومستشفى الزهراء لعلاج الكلي وذلك للوقوف على الحالة العامة للمرفقين الصحيين ومدى حاجتهما لاعمال الصيانة لاعادتهما للعمل .

ودعا الوزير ادارة المشروعات بالوزارة باتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لإعادة تشغيل مستشفى الزهراء التعليمي.

وذلك لاهمية الخدمات التي يقدمها المستشفى لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة .



من جانبه، أوضح مدير إدارة المشروعات محمد العزومي، أن المستشفى يعاني من أضرار كبيرة طالت المبنى والأجهزة أيضاً نتيجةً للأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخراً؛ مؤكداً على اقتصار المستشفى على تقديم الخدمات الطبية بقسم غسيل الكلى فقط.

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