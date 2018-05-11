واشنطن تنقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس على .





القدس 11 مايو 2018 (وال)- نقلت البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى

إسرائيل امس الخميس مقر سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس على موقع

"تويتر" للتواصل الاجتماعي.

واستبدلت السفارة اسم مدينة "القدس" بمدينة "تل أبيب" في العنوان الرئيسي

لصفحتها الرسمية على تويتر استعدادًا لنقل مقر السفارة فعليًا على أرض

الواقع الأسبوع المقبل.

وكتبت السفارة في تغريدة "تم تغيير اسم الحساب "الصفحة" الرسمي إلى

السفارة الأمريكية في القدس ومازلنا نبحث عن صورة رئيسية مناسبة".

والإثنين الماضي بدأت السلطات الإسرائيلية بوضع لافتات عليها عبارة

"السفارة الأمريكية" في حي أرنونا بالقدس استعدادا لافتتاح السفارة

الإثنين المقبل بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل (14

مايو1948).

ويذكر ان ترامب أعلن في 6 ديسمبر 2017 اعتبار القدس بشقيها الشرقي

والغربي عاصمة لإسرائيل والبدء بنقل سفارة بلاده إليها ما أشعل غضبًا في

الأراضي الفلسطينية وتنديدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا بذلك .