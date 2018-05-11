مسؤول: مقتل 7 جنود في انفجار بالقرب من العاصمة الصومالية .





مقديشو 11 مايو 2018 (وال)- قال مسؤول حكومي صومالي إن قنبلة انفجرت في

جنوب الصومال يوم امس الخميس ما أسفر عن مقتل سبعة جنود في ثاني عملية من

هذا النوع خلال يومين.

واضح المسؤول ان قنبلة انفجرت في شاحنة تقل جنود في بلدة ونلوين في

منطقة شبيلي السفلى على بعد 90 كيلومترا شمال غربي العاصمة مقديشو .

وقال علي نور نائب حاكم شبيلي السفلى "مات سبعة جنود من بينهم قائدهم

وأصيب اثنان آخران كانوا جميعا يستقلون شاحنة عندما انفجرت القنبلة".

كانت نفس البلدة شهدت انفجارا آخر يوم اول امس الأربعاء أسفر عن مقتل ما

لا يقل عن خمسة ، وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها

عن ذلك الهجوم .