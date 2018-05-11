مقتل 32 على الأقل في انهيار سد في غرب كينيا .





كينيا 11 مايو 2018 (وال)- قال مسؤولون وناجون إن انهيار سد "باتيل"

بمنطقة الوادي المتصدع في كينيا جراء هطول أمطار غزيرة على مدى أسابيع

جعل المياه تجتاح قريتين وتودي بحياة 32 شخصا على الأقل.

واضاف المسؤولون ان جدران سد باتيل المقام في مزرعة تجارية كبرى على قمة

تل في مقاطعة ناكورو الواقعة على بعد 190 كيلومترا شمال غربي العاصمة

نيروبي انهارت في وقت متأخر يوم اول امس الأربعاء حيث دمرت مياه الفيضان

خطوطا للكهرباء ومنازل ومباني منها مدرسة ابتدائية ، ولا يزال أفراد

الإنقاذ يبحثون عن ناجين وسط الحطام وتحت الطمي حيث عثر على جثتي امرأتين

على بعد عدة كيلومترات من موقع الحادث وقال "مويندا نجوكا" المتحدث باسم

وزارة الداخلية إن عدد قتلى الفيضان بلغ 32 شخصا.

وقال "لي كينياجوي" حاكم ناكورو إن مياه الفيضان وصلت إلى 450 منزلا وإنه

جرى توجيه مهندسي السلامة لفحص ثلاثة سدود أخرى مجاورة .

وقبل أحداث الأسبوع الأخير قالت الحكومة إن الأمطار الغزيرة تسببت في

مقتل 132 شخصا ونزوح 222 ألفا في كينيا ودمار طرق وجسور مما خلف خسائر

بملايين الدولارات .

واعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إنه من المتوقع

استمرار هطول الأمطار الغزيرة على منطقة الوادي المتصدع وحوض بحيرة

فكتوريا على مدى الأسابيع المقبلة.