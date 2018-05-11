العاملون بوكالة الانباء الليبية ينعون الزميل البهلول الاصيبعي الذي انتقل الى رحمة الله ..
الجمعة ، 11- 05- 2018 - 09:43:00
طرابلس 11 مايو 2018 ( وال ) - ينعى العاملون بوكالة الأنباء الليبية
المغفور له بإذن الله تعالى الزميل البهلول ميلود الاصيبعي
الذي انتقل الى رحمة الله أمس الخميس .
كان المرحوم البهلول طيلة فترة عمله بوكالة الانباء الليبية مشهود
له يالالتزام والطيبة والسيرة الحسنة بين زملائه .
وفي الوقت الذي يعبر فيه العاملون بوكالة الأنباء الليبية عن خالص
تعازيهم لأسرة الفقيد وذويه ، يتضرعون الى الله العلي القدير أن يتقبله
بواسع رحمته ، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان ،
(إنا لله وإنا إليه راجعون ).
...( وال ) ...
المغفور له بإذن الله تعالى الزميل البهلول ميلود الاصيبعي
الذي انتقل الى رحمة الله أمس الخميس .
كان المرحوم البهلول طيلة فترة عمله بوكالة الانباء الليبية مشهود
له يالالتزام والطيبة والسيرة الحسنة بين زملائه .
وفي الوقت الذي يعبر فيه العاملون بوكالة الأنباء الليبية عن خالص
تعازيهم لأسرة الفقيد وذويه ، يتضرعون الى الله العلي القدير أن يتقبله
بواسع رحمته ، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان ،
(إنا لله وإنا إليه راجعون ).
...( وال ) ...