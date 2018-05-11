العاملون بوكالة الانباء الليبية ينعون الزميل البهلول الاصيبعي الذي انتقل الى رحمة الله ..

طرابلس 11 مايو 2018 ( وال ) - ينعى العاملون بوكالة الأنباء الليبية

المغفور له بإذن الله تعالى الزميل البهلول ميلود الاصيبعي

الذي انتقل الى رحمة الله أمس الخميس .

كان المرحوم البهلول طيلة فترة عمله بوكالة الانباء الليبية مشهود

له يالالتزام والطيبة والسيرة الحسنة بين زملائه .

وفي الوقت الذي يعبر فيه العاملون بوكالة الأنباء الليبية عن خالص

تعازيهم لأسرة الفقيد وذويه ، يتضرعون الى الله العلي القدير أن يتقبله

بواسع رحمته ، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان ،

(إنا لله وإنا إليه راجعون ).

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