صحيفة: إيطاليا ستخسر 30 مليار جراء الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي مع إيران .





روما 11 مايو 2018 (وال)- قدرت صحيفة إيطالية أن يخسر اقتصاد البلاد ما

يناهز الثلاثين مليار يورو نتيجة إنسحاب امريكا من الاتفاق النووي

الايراني وفرضها عقوبات جديدة على طهران.

ووفق القوانين الأمريكية يمكن للسلطات في واشنطن فرض عقوبات على شركات

غير أمريكية تتعامل مع دول خاضعة للحظر الأمريكي إذا كانت لدى هذه

الشركات تعاملات مع الولايات المتحدة أو إذا كانت تستخدم الدولار في

عملياتها المالية.

وأشارت صحيفة "إل سولي24" المعنية بالاقتصاد إلى أن بروتوكولات الاستثمار

الموقعة بين الشركات الإيطالية الكبرى والسلطات الايرانية يبلغ حجمها 27

مليار يورو إضافة إلى 2 مليار من الصادرات المتوقعة إلى إيران "حيث

يبلغ إجمالي التبادل التجاري 5 مليارات ويميل لصالح إيران لأن إيطاليا

أنفقت في العام الماضي 3 مليارات لشراء النفط الخام" .

وذكرت الصحيفة أن إغلاق المسار الاقتصادي المزدوج بين إيطاليا وإيران

بسبب العقوبات الامريكية يخاطر بتجميد 30 مليار يورو بين روما وطهران.

وكانت زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني لروما في يناير 2016 المحطة

الاوروبية الأولى بعد رفع العقوبات عن بلاده بموجب الاتفاق النووي الموقع

مع الدول الست الكبرى في أواسط عام 2015 قد شهدت إعلان توقيع بروتوكولات

تعاون ثنائية تتضمن صفقات فاقت الـ18 مليار دولار.