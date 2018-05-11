الرئيس الإيطالي: إدماج المهاجرين زاد رفاه شعوب أوروبا .





فلورنسا 11 مايو 2018 (وال)- قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو

ماتّاريلا إن عملية إدماج المهاجرين قادت الى زيادة رفاهية شعوب الإتحاد

الأوروبي.

واضاف الرئيس الايطالي في كلمته امس الخميس خلال الدورة الثامنة للمؤتمر

الأوروبي "وضع الاتحاد" الملتئم في فلورنسا "وسط" "نحن اليوم عند نقطة

حاسمة في عملية تكامل الاتحاد الأوروبي" والتي "ينبغي فيها لحقوق

المواطنة التي أعرب عنها حتى الآن في ظل السيادات الفردية للدول أن تندرج

بشكل أكبر في الاتحاد بمجمله لتندمج بشكل غير قابل للإنفصام".

وتابع ماتّاريلا "لدينا عملة من شأنها أن تكون نقطة مرجعية ملموسة على

المستوى الدولي وهو دور لا يمكن أن تلعبه أي عملة وطنية" أخرى "فلقد عدنا

أخيرا إلى العمل بشكل ملموس في مجال الدفاع وأدوات السياسة الخارجية

المشتركة بما يتماشى مع احتياجات البلدان في مرحلة يجب أن تسجل إضعافًا

معلنًا لالتزام أكبر حليف عبر المحيط الأطلسي وتشهد تفشي هجمات الإرهاب"

كما "أننا نطلق العنان لسياسة مستقلة ورفيعة المستوى في مجال الطاقة

ستجعل أوروبا أقل خضوعا للموردين المفردين".

وأكد رئيس الجمهورية "العزم على وضع قواعد بيئية بأعلى مستوى من المعايير

الدولية لحماية صحة المواطنين ومستقبل الأرض كل هذا حول محور تكامل بين

أسواق السلع والخدمات ورؤوس الأموال التي جعلت شعوبنا أكثر ازدهارا".