النصر يلتقي الأهلي طرابلس في نهائي كأس ليبيا لكرة السلة غدا الجمعة.





طرابلس 10 مايو 2018 (وال)- يستضيف فريق النصر نظيره فريق الأهلي

طرابلس يوم غد الجمعة في نهائي كأس ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي

2017-2018، وذلك بقاعة مجمع سليمان الضراط للألعاب بالمدينة الرياضية

ببنغازي، على تمام الساعة السابعة مساء.

وكان فريق النصر قد تأهل للنهائي على حساب فريق الأهلي بنغازي ضمن

منافسات الدور التمهيدي لفرق المنطقة الشرقية، بينما تأهل فريق الأهلي

طرابلس للنهائي على حساب فريق المدينة في منافسات الدور التمهيدي لفرق

المنطقة الغربية.

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