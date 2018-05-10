نتائج مباريات الأسبوع الأول من الدوري الرباعي لكرة القدم اليوم الخميس.





طرابلس 10 مايو 2018 (وال )- أسفرت مباراتا انطلاق الأسبوع الأول

اليوم الخميس من مرحلة ذهاب الدوري الرباعي(دوري التتويج) من مسابقة

الدوري الممتاز لكرة القدم، عن تفوق فريق الاتحاد على ضيفه فريق الأهلي

بنغازي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب طرابلس

الدولي.

بادر فريق الأهلي بنغازي بالتسجيل في الشوط الثاني من ضربة جزاء

نفذها لاعبه " إبراهيم أبودبوس "، وعدل فريق الاتحاد النتيجة من ضربة

جزاء عن طريق لاعبه "محمد الطبال"، وأضاف هدف الفوز الثاني بضربة رأسية

للاعبه "أحمد التربي".

وبهذه النتيجة يضع فريق الاتحاد أول ثلاث نقاط في رصيده، بينما بقي

فريق الأهلي بنغازي في الأسبوع الأول بدون نقاط.

وعلى ملعب شهداء بنينا انتهى لقاء فريق النصر مع ضيفه فريق الأهلي

طرابلس بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، حيث تمكن النصر من افتتاح

النتيجة عن طريق لاعبه "مفتاح طقطق"، وأدرك فريق الأهلي طرابلس التعادل

عن طريق لاعبه "مهند أبوعجيلة"، ليسجل كل فريق أول نقطة في رصيده ضمن

منافسات الأسبوع الأول.

وتتواصل يوم الثلاثاء القادم 15 مايو الجاري منافسات الأسبوع

الثاني، حيث يستضيف فريق الأهلي طرابلس نظيره فريق الاتحاد بملعب مصراتة،

والأهلي بنغازي يستضيف فريق النصر بملعب شهداء بنينا، وذلك على تمام

الساعة الخامسة مساء.

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