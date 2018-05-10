وكيل وزارة العدل يجتمع مع عميد بلدية سرت .





سرت 10 مايو 2018(وال)_ اجتمع وكيل وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطنى

خالد الحسناوى الخميس بطرابلس مع عميد بلدية سرت مختار المعدانى

وأفاد مصدر اعلامى مسؤول ببلدية سرت وكالة الانباءالليبية ان الاجتماع تم

خلالة مناقشة ملف صيانة مجمع المحاكم والنيابة بسرت ومؤسسة الاصلاح

والتأهيل بسرت من الاضرار التى الحقت بهما .

وطالب عميد بلدية سرت وزارة العدل بالاسراع بصيانة المقرات العدلية

بسرت التابعة لوزارة العدل وكدلك السكن الوظيفى لقطاع العدل والمحاكم

بسرت ‘ اضافة الى ملفات اخرى تتعلق بقطاع العدل والشرطة القضائية .

(وال_سرت)