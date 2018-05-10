المجلس الرئاسي يحدد سعر الصرف المستعمل لتحويل مرتبات العاملين بالخارج .





طرابلس 10 مايو 2018 (وال)- - اصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

القرار رقم 574 لسنة 2018 بشان تحديد سعر الصرف المستعمل لتحويل مرتبات

العاملين بالخارج .

ونص القرار في مادته الاولى على انه بموجب هذا القرار يتم تحديد سعر

الصرف المعتمد عند التحويل والصرف لمرتبات العاملين بالخارج الموفدين

من الجهات الممولة من الخزانة العامة بحيث يكون سعر الصرف 2.75 دولار

امريكي مقابل الدينار الليبي الواحد .

والزم القرار في مادته الثانية الجهات المختصة بتنفيذه من تاريخ صدوره .

(وال)