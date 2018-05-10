النائب بالمجلس الرئاسي السيد "فتحي المجبري" عن إقرار الترتيبات المالية للعام المالي 2018 .





طرابلس 10 مايو 2018 (وال)- أعلن النائب بالمجلس الرئاسي السيد "فتحي

المجبري" عن إقرار الترتيبات المالية للعام المالي 2018 بقيمة

(42,511,430,000)، (اثنين وأربعين مليارا وخمسمائة وأحد عشر مليوناً

وأربعمائة وثلاثين ألف دينار ليبـي)، خصص منها لبند المرتبات

(24,500,000,000)، (أربعة وعشرون مليارا وخمسمئة مليون) دينار ليبي بينما

شكلت النفقات التسييرية (6,700,000,000) مليار دينار ليبي، أما الباب

الثالث الخاص بمشروعات والتنمية فقد خصص له مبلغ بقيمة (4,700,000,000)

مليار دينار ليبي، بالإضافة إلى نفقات الدعم بقيمة 6,500,000,000 دينار

ليبي.

وأوضح السيد "المجبري" خلال مؤتمر صحفي عقد بالمركز الإعلامي بديوان

رئاسة الوزراء، أنه تم تغطية هذه المصروفات من خلال الموارد النفطية

بقيمة (27) مليار، وقرض بقيمة ( 10) مليار دينار ليبي من قبل مصرف ليبيا

المركزي ممول من خلال سندات الخزانة أما باقي المبلغ تم تغطيته من خلال

الإيرادات المختلفة بقيمة ( 2 ) مليار دينار.

وأضاف السيد "المجبري" أن هنالك فرقا بين الترتيبات المالية للعام الماضي

والعام الجاري متمثلة في تخفيض نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية نحو 28%

في العام المنصرم 2017 إلى 23% في العام الجاري 2018، مؤكداً على أن

الجزء الأكبر من حجم الإنفاق من إيرادات النفط استخدمت في تغطية

المرتبات.

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