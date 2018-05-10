سفير ليبيا بمصر محمد عبد العزيز يستقبل الوفد الاعلامي المكلف من المجلس الرئاسي لحضور اجتماعات مجلس وزراء الاعلام العرب .
الخميس ، 10- 05- 2018 - 18:09:00
القاهرة 10 مايو 2018 ( وال ) - استقبل سفير ليبيا لدى جمهورية مصر العربية بمقر السفارة في القاهرة ظهر اليوم الخميس الوفد المكلف من المجلس الرئاسي للمشاركة في اجتماعات الدورة ( 49 ) لمجلس وزراء الاعلام العرب والتى عقدت بمقر الجامعة العربية امس الاربعاء . واكد السفير عبد العزيز على اهمية ايجاد استراتيجيات ودراسات وخطط اعلامية واضحة تلبي استحقاقات المرحلة التى تمر بها ليبيا وتلبي طموحات المواطن في اعلام مهنى يتمتع بالمصداقية ، ويعبر عن وجهة النظر الرسمية لمختلف القضايا . وأكد السفير عبد العزيز على أهمية ان يتطلع الاعلام الليبي بمهامه كاعلام يدفع باتجاه المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين والاهتمام بقضايا المواطن واستحقاقات المرحلة التى تمر بها ليبيا وفق اليات محددة وواضحة . يشار بأن الوفد المكلف من المجلس الرئاسي لحضور اجتماعات مجلس وزراء الاعلام العرب الذي استقبله السفير محمد عبد العزيز ضم مستشار شؤون الاعلام بديوان رئاسة الوزراء علي جبريل ومدير عام وكالة الانباء الليبية العارف بيوك والمدير الاداري بالهيئة العامة للاعلام اسماعيل الشويخ .
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