معيتيق يلتقي أعضاء المجلس البلدي حي الأندلس .





طرابلس 10 مايو 2018 (وال) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني " أحمد معيتيق"، صباح اليوم الخميس، أعضاء المجلس البلدي حي

الأندلس ، لبحث الصعوبات التي تعيق سير عمل البلدية.

وطالب أعضاء المجلس البلدي، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء،

دعم المجلس في تنفيذ المشروعات التي من شأنها أن تسهم في دعم البنية

التحتية، وحلحلة جملة من الإشكاليات التي تعاني منها البلدية.

وأبدى النائب معيتيق استعداده للعمل على تذليل الصعوبات التي تعيق سير

عمل البلدية من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع التي سيتم التنسيق فيها مع

المجلس الرئاسي ضمن برنامج دعم البلديات والعناية بمداخل البلدية والنظر

في احتياجاتها.

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