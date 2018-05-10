بعثة منتخبنا الوطني للشباب تصل إلى العاصمة البوركينية واغادوغو وتبدأ في الاستعداد لمباراة السبت .





واغادوغو 10 مايو 2018 (وال)- وصلت بعثة منتخبنا الوطني للشباب الاربعاء

إلى العاصمة البوركينية واغادوغو وذلك استعدادا لخوض مباراة الذهاب أمام

المنتخب البوركيني يوم السبت القادم ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس

أفريقيا لمنتخبات الشباب بالنيجر العام القادم.

وكان في استقبال بعثة منتخبنا التي يترأسها الأستاذ حسين حبيب النائب

الثاني لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السيد عبدالرحمن أبوخمادة السفير

الليبي لدى بوركينا فاسو والسيد مصطفى السمين ممثلا عن جمعية الدعوة

الإسلامية والسيد المصري الواعر وأحمد الشريع وكذلك السيد رابو موسى عضو

الاتحاد البوركيني والذين ساهموا في تذليل كل الاجراءات أثناء الوصول

للمطار.

وناقش الأستاذ حسين حبيب رفقة مدير المنتخب الأستاذ عبدالسلام الكوت كل

الأمور التنظيمية الخاصة بالبعثة مع مندوب الاتحاد البوركيني،

وعبر الامين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الناصر الصويعي عن

شكره وتقديره للسيد السفير واعضاء السفارة في بوركينا فاسو لحسن

الاستقبال الذي وجدته بعثة الفريق الوطني للشباب منذ وصولها الى مطار

واغادوغو والتسهيلات التي تم توفيرها سواء في الاقامة أو المواصلات

والتواصل مع كافة الجهات المعنية في بوركينا .

واكد الصويعي ان مثل هذا التجاوب في توفير التسهيلات سواء من السفارة أو

المؤسسات الليبية في بوركينا سيكون له الاثر الطيب على اداء الفريق

والتي نتمنى ان يحقق النتائج التي تسعدنا جميعا .

وأجرى منتخبنا تمرينه الأول مساء الاربعاء وسيجري التمرين الثاني مساء

اليوم الخميس على الملعب الجانبي بينما سيكون المران الرئيسي يوم غد

الجمعة على ملعب 4 أغسطس.

مصادر من الاتحاد الليبي ذكرت بأن المباراة ستقام يوم السبت القادم

الساعة 16:00 بتوقيت ليبيا على ملعب 4 أغسطس وهو الملعب الرسمي الذي يخوض

عليه منتخب بوركينا فاسو مبارياته الدولي.



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