موجز لاهم الاخبارالمحلية ليوم الخميس 10 مايو 2018 .





* طرابلس- المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني يعرب عن ترحيبه

وتقديره لقرار وزراء الإعلام العرب بإعتماد مدينة طرابلس ، عاصمة

للإعلام العربي للعام 2019-2020. م .



* طرابلس- رئيس المجلس الأعلى للدولة " خالد المشري " يلتقي المبعوثَ

الخاص للأمين العام للأمم المتحدة " غسان سلامة " ويبحث معه آخر تطورات

الأحداث في مدينة درنة .



* طرابلس- المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء يعلن بأنه

وبناء على الدراسات الفلكية والحسابات العلمية الخاصة بتحديد بداية شهر

رمضان المبارك سيكون يوم الأربعاء 16 مايو الجاري هو المتمم لشهر شعبان

، وان يوم الخميس 17 مايو ، هو أول أيام شهر رمضان المبارك .



* طرابلس - رئيس غرفة التجارة والصناعة يتوقع ارتفاع حجم التجارة بين

ليبيا وتونس هذا العام, ويشير الى ان حجم التجارة بين البلدين يرتقب أن

يصل إلى نحو 900 مليون دينار (643 مليون دولار) خلال عام 2018.



* طرابلس- مراقبة التعليم ببلدية حي الاندلس تنظم بحضور وكيل

وزارة التعليم لشؤون التعليم العام " وعميد البلدية وعدد من مراقبي

التعليم بالبلديات الاخرى مهرجان نسائم الربيع الموسمي للطفولة, بمشاركة

واسعة من رياض الاطفال ببلدية حي الاندلس.



* طرابلس- مدير مكتب ضمان الشفافية ومكافحة الفساد بوزارة التعليم

يستعرض في اجتماعه مع عدد من المسئولين المختنقات التي تواجه سير العمل

بالتعليم الخاص بكافة مراحله ووضع الحلول المناسبة لها.

* لندن - مبعوثا وزير التعليم يختتمان زيارتهما لمتابعة وتقييم

المدارس الليبية التابعة للدولة الليبية المتواجدة بمدن لندن ونوتنجهام

ومانشستر بالمملكة المتحدة, ويسجلان تقديرهما لما وجداه بهذه المدارس من

كفاءة وجودة في تدريس المنهج الليبي للطلبة الليبيين بمراحل التعليم

المختلفة.



* طرابلس- إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة تعتزم تنفيذ برامج

تدريبية بمدينتي يفرن وككلة للعناصر الطبية والطبية المساعدة وفنيي

الصيانة العاملين بالمرافق الصحية الواقعة في نطاق المدينتين " وذلك خلال

شهر يوليو القادم .



* طرابلس- الشركة العامة للكهرباء تعلن بأن العجز المتوقع في انتاج

الطاقة على الشبكة العامة اليوم الخميس سيكون في حدود 300 ميغاوات ،

ولنتيجة هذا العجز هناك ساعات لطرح الاحمال تتراوح من ساعة إلى ساعتين .



* تاجوراء - المجلس البلدي تاجوراء يقدم بعض الدعم للمركز الوطني

للقلب بتاجوراء ، وذلك من اجل استيعاب متطلبات المواطنين الصحية التي يتم

تقديمها من خلال هذا المرفق الصحي الكبير.



( وال )