النشرة العلمية الاسبوعية التي تصدر عن وكالة الانباء الليبية .





طرابلس 10 مايو 2018 (وال ) -

== غذاء سكان المتوسط تقلل من خطرالأزمة القلبية والسكتة الدماغية.

* لندن- أطباء بارزون اعلنوا مؤخرا بإن نظاما غذائيا من منطقة البحر

المتوسط قد يكون أفضل في علاج البدانة من أنظمة تقليل الوزن من خلال حساب

السعرات الحرارية.

وأوضح الأطباء في "دورية الدراسات العليا الطبية"، بأن النظام الغذائي

الخاص بمنطقة البحر المتوسط نجح في التقليل سريعا من احتمالات الإصابة

بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأشاروا إلى أن هذا النظام قد يكون أفضل من الأنظمة الغذائية التي تعتمد

على تناول أطعمة ذات كمية منخفضة من الدهون لتقليل الوزن بصورة مستدامة.

وأوضحت المقالة الافتتاحية للدورية الطبية التي أعدها الأطباء البارزون

أن التركيز على نوعية الطعام هو السبيل الأفضل في التعامل مع البدانة،

لكنها حذرت من وجود أضرار للإنقاص السريع للوزن من خلال اتباع نظام مكثف

في وقت قصير.

وأكد الأطباء على أهمية اتباع نظام غذائي لمنطقة البحر المتوسط يشمل

الفاكهة والخضروات والمكسرات وزيت الزيتون )).



== الإضائة في غرف النوم ليلا ترتبط بزيادة الوزن.

* لندن - أظهرت دراسة نشرت مؤخرا بأن وجود الكثير من الضوء أثناء النوم

له صلة بمخاطر اكتساب المزيد من الوزن.

فريق من معهد أبحاث السرطان في لندن توصل إلى أن النساء اللائي لديهن

محيط خصر أوسع كانت غرف نومهن "بها إضاءة كافية تسمح بالرؤية" خلال

الليل.

لكن الفريق حذر من أنه لا يوجد دليل كاف لإرشاد الناس إلى شراء ستائر

أكثر سمكا، أو إطفاء المصابيح تماما.

ونشرت الدراسة التي أجريت على 113 ألف امرأة في دورية "علم الأوبئة"

الأمريكية.

وفي إطار هذه الدراسة، سُئل النساء عن كمية الضوء الموجودة في غرف

نومهن . وقورنت إجاباتهن بمقاييس عديدة للبدانة، وكانت قياسات مؤشر كتلة

الجسم ونسبة الخصر إلى الفخذ ومحيط الخصر جميعها أعلى في السيدات اللائي

لديهن كمية ضوء اقوى في غرفهن)).

== التمارين الرياضية تحسن وظائف المخ وتقلل من الاضطرابات العقلية.

كشفت دراسة حديثة أنه من الممكن الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب أو

التقليل من هذا الخطر في مرحلة منتصف العمر من خلال ممارسة التمرينات

الرياضية.

وقال الباحثون إنه قد يستغرق عامين من ممارسة التمارين الرياضية لأربعة

أو خمسة أيام أسبوعيا حتى تتحقق تلك الحماية.

واستند البحث، الذي نشر في مجلة "سيركيولايشن"، إلى تحليل فحوصات القلب

لدى 53 شخصا بالغا جميعهم أصحاء تتراوح أعمارهم بين 45 و64 سنة،إلا أنهم

لا يمارسون الرياضة بانتظام.

وأشارت الدراسة إلى أن قلة الحركة والجلوس والتمدد لفترات طويلة تزيد من

خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقسم الباحثون المجموعة التي شاركت في هذه الدراسة إلى مجموعتين: الأولى

يمارس أفرادها تمارين رياضية تزداد صعوبتها بمرور الوقت على مدار عامين،

بينما أعضاء المجموعة الثانية يمارسون تمرينات اليوغا، وتمرينات التوازن،

وتمرينات إنقاص الوزن ثلاث مرات أسبوعيا لعامين أيضا.

ورجحت نتائج البحث أن من يمارسون التمرينات الرياضية حققوا تقدما ملحوظا

بالوصول إلى الحد الأقصى من الحصول على الأكسجين أثناء التمرينات

الرياضية علاوة على تحسن في مرونة في عضلة البطين الأيسر للقلب، وكلاهما

من أنماط التحسن المفيدة للقلب.

وأكد الباحثون أن أثر التمارين الرياضية لا يكون على القلب فقط، بل

تحسن وظائف المخ أيضا، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض والاضطرابات

العقلية، وذلك لأن التمرينات تحسن عملية ضخ الدم إلى المخ)).



== القيام بالأعمال المنزلية يطيل العمر.

* كندا - خلصت دراسة طبية حديثة إلى أن القيام بالأعمال المنزلية مثل

تنظيف الأرض بالمكنسة الكهربائية أو بالفرشاة يوفر تمارين للجسم كافية

لحماية القلب وإطالة عمر الإنسان.

وقال العلماء إن "القيام بالأعمال المنزلية لمدة نصف ساعة يومياً أو 150

دقيقة في الأسبوع يقلل من خطر الموت من أي سبب بنسبة 28 في المئة، كما

تقل نسبة الإصابة بأمراض القلب بمعدل الخمس".

وكشفت الدراسة أنه في حال واظب الجميع على القيام بنشاط جسماني لمدة

150 دقيقة على الأقل أسبوعياً، فإن ذلك سيحد نسبة الوفيات العالمية بنسبة

8 في المئة.

وأظهرت الدراسة أن القيام بالتمارين الرياضية لا حصر لها من الناحية

الصحية، كما أن الأشخاص الذين يمشون سريعاً أكثر من 750 دقيقة أسبوعياً

يقل تعرضهم للموت بنسبة 36 في المئة)).



== الدهون الضارة قد تساعد في مكافحة السمنة المفرطة.

* نيويورك- اكتشف العلماء في عدة ابحاث اجروهاىمؤخرا بأن الدهون الضارة

في جسم الإنسان قد يكون لها دور في مكافحة السمنة المفرطة لأنها تعزل

البروتين المسؤول عن تخزين الدهون وازدياد وزن الإنسان .

وأضاف فريق البحثي أن "أغلبية الدهون في جسم الإنسان ليست صحية، لاسيما

البيضاء، لأنها تتراكم حول الخصر والأرداف والأفخاذ، مما يؤدي إلى إزدياد

الوزن".

وأوضح العلماء أن كميات قليلة من الدهون "البنية" الموجودة حول العنف

والكتفين "تكون متعطشة لحرق الطاقة".

وتمد الدهون "البنية" جسم الإنسان بالطاقة مما يؤدي إلى خسارة السعرات

الحرارية الفائضة.

وتوصل العلماء إلى طريقة لتحويل الدهون "البيضاء" إلى دهون "بنية فاتحة"

(بيج) - قادرة على تخفيف الوزن الزائد في جسم الإنسان )).



== نقص فيتامين" د " فى الجسم يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر.

*سيول- دراسة طبية حذرت من نقص مستويات فيتامين د فى الجسم لدوره فى

زيادة مخاطر الإصابة بمرض السكر، فقد حذر الباحثون فى كلية الطب جامعة

"سول" فى كوريا الجنوبية، أن الأفراد الذين لديهم مستويات فيتامين "د"

أقل من(( 30 نانوجرام - مل )) فى بلازما الدم كانوا أكثرعرضة لخطرالإصابة

بالسكرى بخمسة أضعاف من الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من(( 50

نانوجرام - مل)).

وجاء في الدراسة" بأن المشاركين الذين لديهم مستويات فيتامين "د" أقل

من(( 30 نانوجرام / مل )) لديهم خطر أعلى بمعدل الثلث للإصابة بالسكر،

وأن الذين لديهم مستويات أعلى من(( 50 نانوجرام / مل )) تراجع هذا الخطر

بينهم" .

وقال الباحثون إن الكميات اليومية العالية من فيتامين د تعتبر آمنة

بشكل عام، لكن مستويات مصل الدم التي تتجاوز 125 نانوجرام / مل ارتبطت

بآثار جانبية سلبية مثل الغثيان والإمساك وفقدان الوزن ومشاكل فى إيقاع

القلب وتلف كلوى)).



== ناسا تبحث عن كواكب غير شمسية صالحة للحياة.

* نيويورك- وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا تعتزم البحث عن كواكب

غير شمسية، يعتقد أنها قادرة على دعم أشكال للحياة، وذلك فى مهمة تستغرق

عامين، وتتكلف 377 مليون دولار.

وتطلق ناسا خلال الأسابيع المقبلة مركبة "ترانزيتينغ إكسوبلانت" المسحية

من محطة كيب كانافيرال التابعة لسلاح الجو فى فلوريدا بصاروخ "فالكون 9".

وتهدف أحدث مهام ناسا، المعتمدة على الفيزياء الفلكية، لاستكمال مهمة

مسبار الفضاء كيبلر، الذى اكتشف قرابة 3500 كوكب خارج النظام الشمسي.

وكان المسبار كيبلر ضمن مهمة جرى توثيقها على مدى الأعوام العشرين

الماضية، ما أحدث ثورة فى علوم الفضاء.

وتتوقع ناسا أن ترصد المركبة الجديدة آلافا من العوالم، التى لم تكتشف من

قبل، وربما تكون المئات منها بحجم الأرض أو لا تزيد على ضعف حجمها)).



== علاج جديد لمرض الملاريا باستخدام أوراق النبات.

* برلين - فريق من الباحثين الألمان فى جامعة برلين الحرة يتوصل إلى

طريقة جديدة لاستخدام أوراق نبات الأرتيميسينين - الذى اكتشف فى الصين فى

1972 بالإضافة إلى أدوية أخرى مضادة للملاريا - تكون فعالة للملاريا التى

تؤدى بحياة 400 ألف شخص سنويا وإصابة 210 ملايين حالة سنويا .

وقدم الفريق شرحا وافيا لكيفية استخدام أوراق هذا النبات عن طريق تخميرها

للحصول على حمض الأرتيميسينين وتحويله بعد استخدام الضوء وعامل محفز

للوصول إلى المزيج المطلوب للعلاج الذى يجمع بين الأرتيميسينين والأدوية

الأخرى .

وأثبتت التجارب العشوائية أن الإرتيسونات المعطاة عن طريق الحقن الوريدية

والعضلية فاعليتها لدى البالغين والأطفال)) .



== علماء يبتكرون طريقة لوضع الإلكترونيات وإزالته عن الجلد بكل سهولة. *لندن- باحثون يتوصلون إلى طريقة لوضع الإلكترونيات مباشرة على جلد أى

شخص باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، مما يمهد الطريق لأجهزة استشعار

قابلة للارتداء، وحتى لخلايا شمسية يمكنها شحن الأجهزة الإلكترونية، إذ

طور الباحثون فى جامعة مينيسوتا تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام

حبر يحتوى على رقائق الفضة، والتى يمكن نزعها عن الجلد بسهولة عند عدم

الحاجة إليها.

ووفقا لموقع "إندبندنت" البريطانى، الاستخدامات المحتملة للتكنولوجيا

الجديدة تشمل أيضا طباعة الخلايا البيولوجية فى الجروح لمساعدتها على

الشفاء، والتى يعتقد الباحثون أنها يمكن أن تؤدى إلى علاجات طبية جديدة

للإصابات الجلدية)).



== تعاون فضائي لإحضار عينات من المريخ للأرض.

* نيويورك-وقعتا الوكالتان الفضائيتان ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية

بياناً ليبحث الطرق التى يمكن بها للبعثات المستقبلية جمع عينات من

التربة من الكوكب الأحمر.

وستبدأ الخطة مع مركبة المريخ 2020 التابعة لناسا، والتى ستجمع تربة

المريخ فى ما يصل إلى 31 عبوة بحجم القلم، ومن المقرر أن تحفر مركبة

الفضاء (( اكسو مارس ))، التى من المقرر وصولها إلى الكوكب الأحمر فى عام

2021، فى أعماق سطح الأرض بحثًا عن أدلة على الحياة.

وستقوم الخطوة الثانية من المهمة بإطلاق "مركبة جلب"، والتى ستقوم

باسترجاع العينات من المركبات الأخرى، ثم تعود إلى مركبة الهبوط الخاصة

بها وتضع العينات فى صاروخ صغير يطلق عليه اسم مركبة صعود المريخ، وسيطلق

ذلك الحاوية التى تحتفظ بالعينات إلى مدار المريخ، حيث ستقوم المركبة

الفضائية بتجميعها الأمر الذى يتطلب إطلاقها المنفصل من الأرض.

ويقول الخبراء "إن مهمة العودة إلى كوكب المريخ رؤية محيرة ولكن قابلة

للتحقيق تقع على مفترق طرق لاستكشاف الفضاء، وليس هناك شك أنه بالنسبة

لعالم كواكب، فإن فرصة إحضار عينات نقية مختارة بعناية من الكوكب الأحمر

إلى الأرض لفحصها هى فرصة مهمة، فإن إعادة بناء تاريخ المريخ والإجابة عن

أسئلة ماضية هما مجالان من الاكتشافات التى ستتطور بشكل كبير من خلال هذه

المهمة")).

- (( وكالة الانباء الليبية

)) -

***************************