"الموارد البشرية" تعتزم تنفيذ برامج تدريبية في "يفرن" و "ككلة" .





طرابلس 10 مايو 2018 (وال)- قال مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة

الصحة "أشرف أبورقبة" أن إدارته تعتزم تنفيذ برامج تدريبية بمدينتي يفرن

وككلة خلال شهر يوليو القادم.

وأضاف " سنقوم بتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة وفنيي الصيانة

العاملين بالمرافق الصحية الواقعة في نطاق المدينتين".

"أبورقبة" الذي يترأس أيضاً لجنة القوافل الطبية أشار إلى عدد من البرامج

التدريبية التي نفذها أطباء القوافل في بعض المناطق النائية والتي ركزت

"بشكل كبير" على تدريب عناصر طبية في تخصص النساء والولادة .

وأضاف" نجحنا في إعادة تفعيل بطاقات المتابعة الخاصة بالنساء الحوامل؛

بعد أن قمنا بتدريب أطباء النساء والولادة المقيمين في مستشفى غات وأيضاً

تمكنا من تنفيذ برامج تدريبية هامة للعناصر الطبية المساعدة في كلا من

مستشفى الزنتان وأوباري ".

وأكد أن البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه بمستشفى غات العام خلال المدة

الماضية ؛ يأتي استجابةً لتوصيات وزير الصحة المفوض خلال اجتماعه مع تجمع

شباب بركت في الـ 11 من أبريل الماضي والذي أكد من خلاله الوزير حرص

الوزارة على تأهيل الكوادر الطبية والطبية المساعدة بالمدن النائية من

خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية.

هذا وقد نفذت إدارة الموارد البشرية خلال المدة الماضية برنامجاً

تدريبياً في مجال الإسعاف والطواريء؛ تم من خلاله تدريب 25 عنصراً طبياً

مساعداً يعملون بمستشفى غات العام والمركز الصحي البركت لمدة أسبوع واحد

نفذه المدرب "د. بدر الباجقني" .

(وال)