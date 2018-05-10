الشركة العامة للكهرباء : 300 ميغاوات عجز في انتاج الطاقة الكهربائية اليوم الخميس وساعة إلى ساعتين طرح الاحمال .





طرابلس 10 مايو 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن العجز

المتوقع في انتاج الطاقة الكهربائية على الشبكة العامة اليوم الخميس

سيكون في حدود 300 ميغاوات ، وانه نتيجة لهذا العجز ستكون هناك ساعات

لطرح الاحمال تتراوح من ساعة إلى ساعتين .

وأوضحت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم : أن

التوليد المتاح للشبكة العامة يبلغ 4300 ميغاوات ، وأن الاستهلاك المتوقع

قد يصل إلى 4600 ميغاوات .

( وال )