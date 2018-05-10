الشركة العامة للكهرباء : 300 ميغاوات عجز في انتاج الطاقة الكهربائية اليوم الخميس وساعة إلى ساعتين طرح الاحمال .الخميس ، 10-05-2018 - 11:23:00



طرابلس 10 مايو 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن العجز
المتوقع في انتاج الطاقة الكهربائية على الشبكة العامة اليوم الخميس
سيكون في حدود 300 ميغاوات ، وانه نتيجة لهذا العجز ستكون هناك ساعات
لطرح الاحمال تتراوح من ساعة إلى ساعتين .
وأوضحت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم : أن
التوليد المتاح للشبكة العامة يبلغ 4300 ميغاوات ، وأن الاستهلاك المتوقع
قد يصل إلى 4600 ميغاوات .
( وال )

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