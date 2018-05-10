مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الاقصى المبارك.





رام الله 10 مايو 2018 (وال) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليوم

الخميس ، باحات المسجد الاقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقال مدير عام دائرة الاوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الاقصى

بالقدس الشيخ عزام الخطيب "ان الاقتحامات تمت بحراسة مشددة من شرطة وقوات

الاحتلال الاسرائيلي الخاصة وذلك من جهة باب المغاربة .

وأكد الشيخ الخطيب ان هذه الاقتحامات تأتي وسط دعوات من جماعات

استيطانية يهودية متطرفة لاقتحامات واسعة لباحات المسجد الاقصى يوم الاحد

القادم.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها على مقبرة باب الرحمة الملاصقة

للمسجد الاقصى المبارك من الشرق عبر نبش القبور وتحطيم شواهدها لاقتطاع

جزء من اراضيها لصالح مشاريعها الاستيطانية.



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