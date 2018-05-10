بيان شهر رمضان المبارك لسنة 1439 هـ 2018 .الخميس ، 10-05-2018 - 11:08:00



طرابلس 10 مايو 2018 ( وال ) - أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد
وعلوم الفضاء أنه بناء على الدراسات الفلكية والحسابات العلمية الخاصة
بتحديد بداية شهر رمضان لسنة 1439 هـ ، سيكون يوم الأربعاء 16 مايو
الجاري هو المتمم لشهر شعبان ، ويوم الخميس 17 مايو ، هو أول أيام شهر
رمضان المبارك .
وأوضح المركز أن زمن الاقتران المركزي المحاق فلكياً لشهر رمضان
المبارك لسنة 1439 هـ 2018 م يوم الثلاثاء 29 شعبان على تمام الساعة 50
:13 الساعة الواحدة وخمسون دقيقة ظهر بتوقيت ليبيا المحلي ، وتعرف
بالبداية الفلكية لهذا الشهر وهي واحدة في كافة دول العالم حسب التوقيت
العالمي وتحدث في أي لحظة من اليوم ولا تعتمد على الموقع الجغرافي .
ونوه المركز بأن هذا التقرير هو تقرير علمي بحثي فقط ، أما بالنسبة
للإعلان عن بداية الشهر رسميا سيكون من قبل جهات الاختصاص بالدولة .
...(وال)...

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