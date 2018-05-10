مقتل 11 وإصابة 25 بعاصفة رملية وأمطار شمال الهند .





نيودلهي 10 مايو 2018 ( وال ) - لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب

25 آخرون جراء عاصفة رملية قوية وأمطار اجتاحت شمالي الهند، وذلك للمرة

الثانية خلال أسبوع.

وذكر مسؤول بالحكومة أفانيش أواسثي، اليوم الخميس قوله إن عاصفة

مصحوبة برياح بلغت سرعتها 100 كيلومتر (60 ميلا) في الساعة اجتاحت

الأجزاء الغربية من ولاية "أوتار براديش"، ما تسبب بسقوط الأشجار وتدمير

العشرات من المنازل فضلا عن اقتلاع أسلاك وأعمدة الكهرباء في العديد من

القرى والبلدات.

ويذكر ان عواصف رملية ورعدية مشابهة اجتاحت خمس ولايات هندية منذ نحو

أسبوع وتسببت بمقتل أكثر من 120 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين.