افتتاح معرض فلسطين الدولي للكتاب في دورته الحادية عشرة .









رام الله 10 مايو 2018 (وال) - تتواصل حاليا فعاليات معرض

فلسطين الدولي للكتاب في دورته الحادية عشرة، تحت شعار: " فلسطين الوَطن

... القدس العاصمة "، وذلك بمقر المكتبة الوطنية – في قرية سردا، شمال

رام الله .

وحضر الافتتاح وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا " عشرات

الشخصيات الثقافية والأدبية والمهتمة، وبعض المشاركين من الخارج، والذين

سُمح لهم بدخول فلسطين.

وسيستمر المعرض الذي أفتتحه وزير الثقافة ، إيهاب بسيسو، حتى 13 من شهر

مايو الجاري ، ويشهد عشرات الفعاليات والندوات في أرض المعرض ومعظم

محافظات الضفة الغربية، بمشاركة 500 دار نشر عربية ودولية.

وتنطلق أولى فعاليات المعرض ، بعقد ندوة تحمل عنوان: الترانسفير بين

النكبة والبقاء. يشارك فيها: عادل مناع، نبيه بشير، كمال قبعة، أيمن

اغبارية. وذلك في قاعة ماجد أبو شرار، بإدارة ومشاركة أنطوان شلحت ، كما

ستُعقد ندوة: " الهوية والتراث والثقافة الوطنية بعد النكبة"، وضيوفها:

عبد الرحمن بسيسو (فلسطين(، وجميل هلال (فلسطين(، وأحمد البرقاوي

(الإمارات/ فلسطين( بإدارة ومشاركة: سامح خضر.

وفي ثالث أيام المعرض، تعقد ندوة: فلسطين قبل النكبة ...ذاكرة وطن"،

وضيوفها: شيرين صقيلي (فلسطين/ أمريكا(، ومصطفى كبها، وجوني منصور، إدارة

وتقديم: وديع عواودة.

كما ستشهد قاعة ماجد أبو شرار، ندوة: "مئويات الفكر والثقافة الوطنية:

رفعت النمر 2018"، ويشارك بها: رامي النمر (لبنان/ فلسطين(، وفؤاد بسيسو

(الأردن/ فلسطين(، إدارة ومشاركة: جهاد صالح ، وتقام أمسية شعرية،

بمشاركة: عدنان الصايغ (بريطانيا/ العراق(، ونوري الجرّاح (بريطانيا/

سوريا(، وزهير أبو شايب (الأردن/ فلسطين(، تقديم: عبد السلام العطاري ،

اضافة إلى اقامة ندوة " الرواية: سيرة الذات والمكان"، بمشاركة: واسيني

الأعرج (الجزائر(، ورزان إبراهيم (الأردن/ فلسطين(، ووسام رفيدي

(فلسطين(، ونوال حلاوة (كندا/ فلسطين(، وإدارة: ديمة السّمان ، تليها،

ندوة: "أدب المعتقلات: التجربة والواقع في الخطاب الثقافي لأدب

المعتقلات"، وضيوفها: سهام أبو عوّاد (الأردن/ فلسطين(، وأسامة العَيَسة

(فلسطين(، وسامي الكيلاني (فلسطين(، وأنور حامد (بريطانيا/ فلسطين(،

إدارة: عمر نزال.

وتُعقد ندوة " الترجمة والأدب: فلسطين والعالم"، بمشاركة: وليد نبهان

(مالطا/ فلسطين(، وإبراهيم أبو هشهش (فلسطين(، وإدارة: محمد أبو زيد ،

ايضا عقد ندوة: النكبة والهوية في رواية الجيل. بمشاركة: شاكر خزعل

(كندا/ فلسطين/ لبنان(، ورجاء بكرية (فلسطين 48)، وإياد البرغوثي (فلسطين

48)، وتغريد الأحمد (فلسطين 48)، إدارة وتقديم: أثير صفا (فلسطين 48 ) ،

وندوة: تداعيات النكبة على السيرة الذاتية (ادوارد سعيد، هشام شرابي

نموذجاً(، بمشاركة: صبحي حديدي (فرنسا/ سوريا(، ووليد الشرفا (فلسطين(،

إدارة وتقديم: سعيد عيّاد ، وندوة: "سيرة قائد وشعب، كتاب ياسر عرفات"،

وضيوفها: نبيل شعث، وعبد الرحمن بسيسو، إدارة ومشاركة: أحمد صبح.

كما تشمل فعاليات المعرض ، عقد ندوة بعنوان : بين القصة واليوميات

وصانعي الرواية (تجربة ذاتية بين المنفى والوطن(، بمشاركة: جمعة شنب،

وعارف الحسيني، وشيخة حليوة، ونافذ الرفاعي، وأنوار الأنوار، إدارة

وتقديم: نسب أديب حسين ، اضافة إلى اقامة فعالية: "محمود درويش: شخصية

الثقافة العربية للعام 2018"، بمشاركة: يحيى يخلف (فلسطين)، وخالد

الحوراني (فلسطين)، وفادي جودة (أمريكا)، إدارة وتقديم: عبد الغني سلامة.

وتنظيم حفل توزيع جوائز ملتقى فلسطين الثقافي (الكتاب الأول للمبدعين

والمبدعات( برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبالتعاون مع وزارة

الثقافة.

كما ستقام ضمن فعاليات المعرض اقامة ندوة: "سبعون عامًا من الذاكرة :

المجتمع الفلسطيني والتحولات السياسية والاجتماعية"، وضيوفها: هنيدة

غانم، ومحمود يزبك، وخالد الحروب، إدارة ومشاركة: محمد نعيم فرحات ، وعقد

ندوة: "الأيدلوجيا والهوية الوطنية: تحديات الخطاب والممارسة"، بمشاركة:

رشيد الخيون، ورائف زريق، وإدارة: خالد الحروب.

ويشهد الجمعة 11 مايو ، اليوم قبل الأخير للمعرض، تسليط الضوء على

الانتفاضة الأولى والمقاومة الشعبية، ففي الخامسة مساءً، تقام ندوة:

"المثقف: الدور والتحديات، إطلالة على ذاكرة الانتفاضة العام 1987"،

ويتحدث فيها: المتوكل طه، وعبد الكريم أبو خشان، وإبراهيم جوهر، وسمير

شحادة، ويديرها: حسن عبد الله.

وعند السادسة والنصف مساءً، تُنظم قراءة في أعمال إميل حبيبي: المتشائل

باقٍ في حيفا، بمشاركة: صافي صافي، ومحمود غنايم، وسميح غنادري، إدارة

وتقديم: نادي ساري الديك.

وفي الثامنة مساءً، تُعقد أهم ندوات المعرض: "الملصق الفلسطيني: شهادات

من زمن الثورة"، وضيوفها: يوسف الناصر، وعماد عبد الوهاب، وحسني رضوان،

إدارة ومشاركة: عامر شوملي.

وتختتم فعاليات أرض المعرض، مساء السبت 12 مايو، وذلك بإطلاق إصدارات

وزارة الثقافة الخاصة بالمعرض، وهي: كتاب الشهيد ماجد أبو شرار (الخبز

المرّ(، وكتاب الياس صنبر (مُلك الغائبين(، وأعمال شخصية العام الثقافية

للعلم 2018 الكاتب والصحفي حسن البطل، وذلك عند الساعة الرابعة مساء

بمشاركة وزير الثقافة.

وفي الخامسة والربع ، تعقد ندوة: " المكتبة الوطنية الفلسطينية: الرؤية

والتحديات"، ديانا الصايغ، ورندة كمال، وهالة كيلة، وهاني جبر، إدارة

ومشاركة: عنان حمد.

وفي السابعة مساءً، تقام ندوة: "المقاومة الشعبية الفلسطينية: قراءة في

المسيرة الوطنية"، يشارك بها: باسم التميمي، ومازن قمصية، ورائد نعيرات،

إدارة وتقديم: عمر رحال.

أما البرنامج الثقافي، لفعاليات المحافظات، فسيكون غني بالندوات الوطنية

والأدبية والأمسيات الشعرية، التي ستتوزع على المحافظاتكافة ، ففي الكلية

العصرية الجامعية – رام الله .

ويفتتح في فضاء الأطفال على أرضية المعرض، برنامج الأطفال واليافعين

(حكاية الولد الفلسطيني) ، بفعالية: لوّن القدس، واكتب لأجلها. بمشاركة:

سميح أبو زاكية، وأحمد داري، وورشة صناعة الدمى. بمشاركة: مصممة الأزياء

ميركا فواضلة، ومصممة الدمى ميرال لدادوة ، وكتابة إبداعية مع الأطفال

الأسرى، بمشاركة: نتالي شوخة، وملاك الغليظ، وتسنيم حلبي، ونور التميمي،

وملاك الخطيب، وآلاء عساف، وتدريب أحلام بشارات، واستضافة عائشة عودة.



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