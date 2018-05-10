نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .الخميس ، 10-05-2018 - 10:16:00




طرابلس 10 مايو 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة
على ساحل ليبيا اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء مغطاة جزئيا بالسحب ، والريح براني الى بحرى سرعته
مابين (15-20)عقدة تصل اليوم الى (25) عقدة على الساحل من زوارة الى
طرابلس ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.50-1.75) متر، والبحر خفيف
الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (18) درجة مئوية ،
والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة مساء اليوم وذلك بسبب الاتربة المثارة .

* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط امطار
خفيفة على بعض المناطق ، والريح شرش الى برانى سرعته مابين (05-20)عقدة
إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.50-1.25) متر ، والبحر خفيف الموج ، ودرجة
حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .
(وال)

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