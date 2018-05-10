نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 10 مايو 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة

على ساحل ليبيا اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماء مغطاة جزئيا بالسحب ، والريح براني الى بحرى سرعته

مابين (15-20)عقدة تصل اليوم الى (25) عقدة على الساحل من زوارة الى

طرابلس ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.50-1.75) متر، والبحر خفيف

الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (18) درجة مئوية ،

والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة مساء اليوم وذلك بسبب الاتربة المثارة .



* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط امطار

خفيفة على بعض المناطق ، والريح شرش الى برانى سرعته مابين (05-20)عقدة

إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.50-1.25) متر ، والبحر خفيف الموج ، ودرجة

حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .

(وال)