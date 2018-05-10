الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 10 مايو 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : اعتدال في درجات الحرارة على المناطق الساحلية ،

بينما تكون مرتفعة على مناطق الجنوب ، خاصة الجنوب الشرقي يصحبها رياح

جنوبية غربية نشطة مثيرة للأتربة والرمال مع هبوط في الرؤية الأفقية .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية إلى شمالية

شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، ودرجــات الحـرارة القصوى تتراوح مـابين

(21-24) درجة مئوية على المناطق الساحلية ومابين (25-30) درجة على

الدواخل وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين .

* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا ، والرياح شمالية الى

شمالية غربية معتدلة السرعة ، ودرجـات الحـرارة القصوى تتراوح

مـــابين(22-27) درجة مئوية على الساحل ومابين (32-37) درجة على اجدابيا

والدواخل وتسجل انخفاض يوم الغد .



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الجمعة على الجفرة ومناطق

الجنوب الغربي مع احتمال بسبط لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح

شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على غدامس والجفرة بينما تكون

شمالية غربية معتدلة السرعة على باقي المناطق ، ودرجات الحرارة القصوى

تتراوح مابين (34 - 38) درجة مئوية ولا تتجاوز (33) درجة على مناطق

الجفرة وغدامس.



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية ، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة

تصل سرعتها إلى (50) كم/ساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط

الرؤية الأفقية ، ودرجــات الحــرارة القصـــوى تتراوح مـــابين ( 43 -

46 ) درجة مئوية , تتحول الرياح يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية

معتدلة السرعة تنشط احيانا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .

( وال )