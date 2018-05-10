الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.الخميس ، 10-05-2018 - 10:13:00




طرابلس 10 مايو 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على
ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقاً
للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

** ملخص عام : اعتدال في درجات الحرارة على المناطق الساحلية ،
بينما تكون مرتفعة على مناطق الجنوب ، خاصة الجنوب الشرقي يصحبها رياح
جنوبية غربية نشطة مثيرة للأتربة والرمال مع هبوط في الرؤية الأفقية .

* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية إلى شمالية
شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، ودرجــات الحـرارة القصوى تتراوح مـابين
(21-24) درجة مئوية على المناطق الساحلية ومابين (25-30) درجة على
الدواخل وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين .
* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا ، والرياح شمالية الى
شمالية غربية معتدلة السرعة ، ودرجـات الحـرارة القصوى تتراوح
مـــابين(22-27) درجة مئوية على الساحل ومابين (32-37) درجة على اجدابيا
والدواخل وتسجل انخفاض يوم الغد .

* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الجمعة على الجفرة ومناطق
الجنوب الغربي مع احتمال بسبط لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح
شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على غدامس والجفرة بينما تكون
شمالية غربية معتدلة السرعة على باقي المناطق ، ودرجات الحرارة القصوى
تتراوح مابين (34 - 38) درجة مئوية ولا تتجاوز (33) درجة على مناطق
الجفرة وغدامس.

* الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية ، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة
تصل سرعتها إلى (50) كم/ساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط
الرؤية الأفقية ، ودرجــات الحــرارة القصـــوى تتراوح مـــابين ( 43 -
46 ) درجة مئوية , تتحول الرياح يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية
معتدلة السرعة تنشط احيانا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .
( وال )

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