المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق يرحب بقرار مجلس وزراء الإعلام العرب باعتماد مدينة طرابلس عاصمة للإعلام العربي للعام 2019-2020.الخميس ، 10-05-2018 - 10:08:00



طرابلس 10 مايو 2018 (وال) - أعرب المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني
، عن ترحيبه وتقديره لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب باعتماد مدينة
طرابلس ، عاصمة للإعلام العربي للعام 2019-2020. م .
وقال المجلس في بيان له إن هذا الأختيار الذى جاء معززا لحالة
التعافى الذى تشهدها العاصمة طرابلس وداعما لجهود إرساء الاستقرار فى
كامل تراب الوطن الغالي ، يضع على أعناقنا جميعا مسؤولية التكاثف
والتعاضد والتأزر لأن يكون بلدنا فى مستوى هذا الحدث .
وتوجه المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني بهذه المناسبة بالشكر
لجميع الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية ، الذين صوتوا بالأجماع
لصالح هذا القرار ، وأعرب عن أمتنانه لهذه الثقة ، مؤكدا بأنه سيسعى
لإنجاز هذا الهدف .
وجدد المجلس الرئاسى كذلك دعوته لكل الليبيين على مختلف مشاربهم
وانتماءاتهم ان يوحدوا جهودهم لأجل ليبيا التى تستحق منا كل تضحية وجهد
.
هذا وكان مجلس وزراء الإعلام العرب قرر في دورته العادية الـ" 49 "
المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة الأربعاء ، اعتماد مدينة
طرابلس عاصمة للإعلام العربي للعام 2019-2020. م .
يذكر أن وفدا ليبيا مكلف من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
شارك إلى جانب وزراء الإعلام والمسؤولين عن الأجهزة الإعلامية في الدول
العربية في اجتماعات هذه الدورة .
( وال )

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