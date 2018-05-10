المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق يرحب بقرار مجلس وزراء الإعلام العرب باعتماد مدينة طرابلس عاصمة للإعلام العربي للعام 2019-2020.





طرابلس 10 مايو 2018 (وال) - أعرب المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني

، عن ترحيبه وتقديره لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب باعتماد مدينة

طرابلس ، عاصمة للإعلام العربي للعام 2019-2020. م .

وقال المجلس في بيان له إن هذا الأختيار الذى جاء معززا لحالة

التعافى الذى تشهدها العاصمة طرابلس وداعما لجهود إرساء الاستقرار فى

كامل تراب الوطن الغالي ، يضع على أعناقنا جميعا مسؤولية التكاثف

والتعاضد والتأزر لأن يكون بلدنا فى مستوى هذا الحدث .

وتوجه المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني بهذه المناسبة بالشكر

لجميع الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية ، الذين صوتوا بالأجماع

لصالح هذا القرار ، وأعرب عن أمتنانه لهذه الثقة ، مؤكدا بأنه سيسعى

لإنجاز هذا الهدف .

وجدد المجلس الرئاسى كذلك دعوته لكل الليبيين على مختلف مشاربهم

وانتماءاتهم ان يوحدوا جهودهم لأجل ليبيا التى تستحق منا كل تضحية وجهد

.

هذا وكان مجلس وزراء الإعلام العرب قرر في دورته العادية الـ" 49 "

المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة الأربعاء ، اعتماد مدينة

طرابلس عاصمة للإعلام العربي للعام 2019-2020. م .

يذكر أن وفدا ليبيا مكلف من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

شارك إلى جانب وزراء الإعلام والمسؤولين عن الأجهزة الإعلامية في الدول

العربية في اجتماعات هذه الدورة .

( وال )