متابعـة وتقييم للمـدارس الليبيـة ببريطانيـا.







لندن 10 مايو 2018 (وال) - أختتم الدكتور" محمود البوعـزّي " مبعوث

وزيرالتعليم رفقة الدكتور " محمود أبوالقاسم " من الملحقية الأكاديمية

بالعاصمة البريطانية لندن من زيارة متابعة وتقييم المدارس الليبية

التابعة للدولة الليبية هذا الأسبوع والمتواجدة بمدن لندن ونوتنجهام

ومانشستر بالمملكة المتحدة .

وقد أفضت الزيارة إلى تسجيل بالغ الإمتنان والتقدير لما وجد راسخا بهذه

المدارس من كفاءة وجودة في إدارة وتدريس المنهج الليبي المتكامل للطلبة

الليبيين بمراحل التعليم المختلفة، وبطرق التعليم المتقدمة، وما إتسم به

طلبة هذه المدارس من إلمام علمي عميق بمفردات مناهج المقررات، وإضطلاع

تطبيقي متقدم وتميز فارق في الرغبة الجامحة لنهل المنهج الليبي باللغة

العربية الأم ، وذلك وفق أحدث طرق وإمكانيات التدريس النظرية والعملية

التي يقدمها نخبة رائدة من أعضاء هيئة التدريس الليبيين والليبيات بهذه

المدارس، والبعض منهم أعضا هيئة تدريس بجامعات بريطانية متخصصة.

وتشرف الملحقية الأكاديمية بلندن على مقومات وأداء هذه المدارس بكل

جدارة وكفاءة وشمولية في إطار متابعة إدارية وفنية ممنهجة ومكتملة أركان

المعلومات والإتجاهات الأكاديمية والتربوية والبيانية لكل طالب بهذه

المدارس ، وذلك في ظل تآزر وعمل جماعي صادق ومتواصل هادفا لتحقيق رسالة

الملحقية في الرفع من كفاءة التحصيل العلمي للطالب الليبي بالمملكة

المتحدة.

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