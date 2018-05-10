النفط يواصل مكاسبه بعد انخفاض المخزونات الأمريكية .





نيويورك 10 مايو 2018 ( وال ) - واصلت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات

المبكرة لجلسة الخميس، مع تلقيها دعما من انخفاض المخزونات الأمريكية

بأكثر من التوقعات.

وهبطت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 2.2 مليون برميل في

الأسبوع الماضي، مقابل توقعات بانخفاضها بواقع 200 ألف برميل، إلى 433.78

مليون برميل، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وتلقت أسعار الخام في الجلسة الماضية، دفعة قوية في أعقاب القرار

الأمريكي بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران.

وبحلول الساعة (04:05 تغ) ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي

تسليم يوليوبنسبة 0.75 بالمائة أو ما يعادل 58 سنتاً إلى 77.79 دولارا

للبرميل.

وزادت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يونيو بنسبة

0.82 بالمائة أو ما يعادل 58 سنتاً إلى 71.72 دولارا للبرميل.

وأسعار الخام الحالية هي الأعلى في ثلاثة أعوام ونصف منذ نوفمبر 2014.