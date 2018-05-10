مكتب ضمان الشفافية ومكافحة الفساد يناقش مع إدارة التعليم الخاص المختنقات التي تواجه سير العمل بالتعليم الخاص .







طرابلس 10 مايو 2018 (وال) - تركز الاجتماع الموسع الذي عقده مدير

مكتب ضمان الشفافية ومكافحة الفساد بوزارة التعليم الاستاذ " فاضل بن

سعد" وضم كل من مدير إدارة التعليم الخاص بالوزارة الاستاذ "" عمران

العموري" ومديري مكاتب التعليم الخاص ببلديات طرابلس الكبري في كل من (حي

الأندلس – أبوسليم- عين زارة – تاجوراء - سوق الجمعة – طرابلس ) إلي جانب

رؤساء الأقسام بمكتب ضمان الشفافية ومكافحة الفساد ، على استعراض ومناقشة

المختنقات التي تواجه سير العمل بالتعليم الخاص بمراحله كافة ووضع الحلول

المناسبة لها.

كما تطرق الاجتماع الذي عقد الثلاثاء بمقر المكتب بديوان الوزارة

بطرابلس لوضع آلية للعمل والتعاون بين الإدارة والمكتب في هذا الشأن .

وأكد مدير مكتب ضمان الشفافية ومكافحة الفساد بالوزارة الاستاذ " فاضل بن

سعد" على ضرورة تعزيز أطر التعاون بين مكاتب وإدارات الوزارة ، وذلك

للوصول لتحقيق الأهداف المرجوة لهذه الإدارات والمكاتب وتأكيد وترسيخا

لمبدأ الشفافية في الإجراءات كافة التي تعني بالتعليم الخاص.



( وال )