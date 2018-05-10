رئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقي المبعوثَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة .







طرابلس 10 مايو 2018 (وال) - التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة " خالد

المشري "، المبعوثَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة " غسان سلامة "

الأربعاء ، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس ، لبحث آخر تطورات الأحداث في

مدينة درنة .

وقال بيان للمكتب الإعلامي للمجلس وفقاً لما أوردته وكالة (آكي)

الإيطالية للأنباء، إن “ رئيس المجلس الأعلى للدولة أكد خلال اللقاء أن

استمرار التهديد بالحرب ودخول درنة سيعرض حياة المدنيين للخطر، ويعرقل

مساعي التوافق والمصالحة ”.

من جهته قال" سلامة " إنه قد تواصل مع الدول العظمى المؤثرة في الملف

الليبي”، وأنه “التقى كلاً من السفير الروسي والقائم بالأعمال في السفارة

الأمريكية والدول المؤثرة بخصوص درنة ”

( وال )