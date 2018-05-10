رئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقي
المبعوثَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة .
الخميس ، 10- 05- 2018 - 09:47:00
طرابلس 10 مايو 2018 (وال) - التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة " خالد
المشري "، المبعوثَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة " غسان سلامة "
الأربعاء ، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس ، لبحث آخر تطورات الأحداث في
مدينة درنة .
وقال بيان للمكتب الإعلامي للمجلس وفقاً لما أوردته وكالة (آكي)
الإيطالية للأنباء، إن “ رئيس المجلس الأعلى للدولة أكد خلال اللقاء أن
استمرار التهديد بالحرب ودخول درنة سيعرض حياة المدنيين للخطر، ويعرقل
مساعي التوافق والمصالحة ”.
من جهته قال" سلامة " إنه قد تواصل مع الدول العظمى المؤثرة في الملف
الليبي”، وأنه “التقى كلاً من السفير الروسي والقائم بالأعمال في السفارة
الأمريكية والدول المؤثرة بخصوص درنة ”
( وال )