رئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقي المبعوثَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة .الخميس ، 10-05-2018 - 09:47:00




طرابلس 10 مايو 2018 (وال) - التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة " خالد
المشري "، المبعوثَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة " غسان سلامة "
الأربعاء ، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس ، لبحث آخر تطورات الأحداث في
مدينة درنة .
وقال بيان للمكتب الإعلامي للمجلس وفقاً لما أوردته وكالة (آكي)
الإيطالية للأنباء، إن “ رئيس المجلس الأعلى للدولة أكد خلال اللقاء أن
استمرار التهديد بالحرب ودخول درنة سيعرض حياة المدنيين للخطر، ويعرقل
مساعي التوافق والمصالحة ”.
من جهته قال" سلامة " إنه قد تواصل مع الدول العظمى المؤثرة في الملف
الليبي”، وأنه “التقى كلاً من السفير الروسي والقائم بالأعمال في السفارة
الأمريكية والدول المؤثرة بخصوص درنة ”
( وال )

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