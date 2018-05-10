مراقبة تعليم حي الاندلس تنظم مهرجان نسائم الربيع للطفولة .







طرابلس 10 مايو 2018 (وال) - نظمت مراقبة التعليم ببلدية حي

الاندلس ,الأربعاء, بحضور وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام أ

"عادل جمعة" وعميد البلدية وعدد من مراقبي التعليم بالبلديات الاخرى

مهرجان نسائم الربيع الموسمي للطفولة, بمشاركة واسعة من رياض الاطفال

ببلدية حي الاندلس.

وألقى مراقب التعليم بالبلدية " عادل المبروك " كلمة افتتاحية رحب في

مستهلها بالحضور , وأعرب عن عميق سعادته وسروره لمشاركته الاطفال فرحتهم

بمهرجانهم (نسائم الربيع) , مؤكداً حرصه التام على الاهتمام بهذه الفئة

وبدعم نشاطاتها .. مبرزاً أهمية رياض الأطفال في بناء شخصية الطفل

والمساهمة في تعليمه.

ودعا " المبروك" المسؤولين في الدولة كافة لزيادة الدعم والاهتمام بهذه

المرحلة من المراحل التعليمية وتوفير كل السبل التي تكفل تقديم خدمات

راقية لهم والتى تمكنهم من انطلاقة تعليمية صحيحة وفق اسس ومعايير علمية

نحو حياة دراسية ناجعة وفعالة.

هذا وقدم الاطفال العديد من الفقرات الفنية والموسيقية والغنائية التي

نالت إعجاب واستحسان الحضور , كما تم في ختام الحفل تكريم كل رياض

الاطفال المشاركة في المهرجان.



( وال )