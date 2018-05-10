30 مليون شخص في العالم يعانون من أمراض القلب الروماتيزمية .





جنيف 10 مايو 2018 ( وال )- أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك ما

يقارب من 30 مليون شخص في العالم متأثرون بأمراض القلب الروماتيزمية.

وأشارت المنظمة إلى أن الاحصاءات بينت خلال عام واحد فقط أن نحو 305

آلاف شخص ماتوا جراء أمراض القلب الروماتيزمية ، موضحة ان 60 بالمائة من

حالات الوفاة حدثت قبل سن السبعين .

وقالت إنه لاتزال البلدان في جميع أقاليم المنظمة متأثرة بأمراض القلب

الروماتيزمية حيث يعد الإقليم الأفريقي واقليم غرب المحيط الهادئ هي

الأقاليم الأكثر تأثرا إذ إنها مسؤولة عن 84 بالمائة من جميع الحالات

المنتشرة و80 بالمائة من جميع الوفيات.

وأشارت الى أن هذه الأمراض تحدث نتيجة وجود تلف في صمامات القلب بعد

التعرض لنوبة أو نوبات متعددة من الإصابة بالحمى الروماتيزمية.

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